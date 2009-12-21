В Черниговской обл. реализация агропродукции выросла

Общий объем реализованной предприятиями Черниговской области собственной аграрной продукции за январь-ноябрь 2009 г., по сравнению с соответствующим периодом 2008 г., увеличился на 30,5%, в т.ч. растениеводческой продукции – на 52,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Стоимость реализованной животноводческой продукции составила 97,3% к прошлогоднему объему. Доля продукции растениеводства в общей стоимости составила 70,3%, животноводства – 29,7%.

С начала года за реализованные на перерабатывающие предприятия скот и птицу сельскохозяйственные предприятия получили 6,4 млн. грн. дотаций за счет средств налога на добавленную стоимость (год назад - 35,6 млн. грн.), за молоко и молочные продукты – 37,9 млн. грн. (59,6 млн. грн.), а также 0,5 млн. грн. (12,7 млн. грн.) надбавок за высоковесовой молодняк крупного рогатого скота, кондиционных свиней и птицу.

По состоянию на 1 декабря 2009 г. на предприятиях, осуществляющих хранение и переработку зерновых культур, и на сельскохозяйственных предприятиях было в наличии 992,4 тыс. т зерна, непосредственно на аграрных предприятиях – 676,2 тыс. т.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали при закупке хранящие и перерабатывающие предприятия, в январе-ноябре этого года составляла 858 грн. за тонну (год назад - 1053,8 грн.).