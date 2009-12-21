Henkell&Co. Gruppe инвестирует 100 тыс. грн. в производство коньяков

Henkell&Co. Gruppe, один из крупнейших производителей алкогольных напитков, владеющий Киевским заводом шампанских вин (КЗШВ) "Столичный", намерен инвестировать 100 тыс. грн. в производство коньяков на Симферопольском коньячном заводе (СКЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве исполнительный директор предприятия Валерий РОМАНСКИЙ.

«Мы хотим в следующем году запустить проект своего коньяка», – сообщил он, добавив, что с производителем компания определилась – это будет Симферопольский коньячный завод, производящий сегодня коньяк под ТМ «Ай-Петри». «Пока они будут производиться там, но будет разработана наша марка», – уточнил В.РОМАНСКИЙ.

Заместитель директора по продажам и маркетингу КЗШВ Юрий НАУМЧУК сообщил, что поставляться коньячные спирты будут с другого предприятия, а на СКЗ будет производиться только их разлив. По его словам, инвестиции в проект вывода на рынок коньяка составят около 100 тыс. грн. Первая партия в 500 тыс. бутылок появится на полках магазинов в апреле 2010 года. Новый продукт будет представлен в среднеценовом сегменте.

В.РОМАНСКИЙ добавил, что компания Henkell в связи с кризисом уменьшила инвестиции, но ее планы в Украине остаются очень серьезными. "В планах остаются покупки других предприятий, в том числе и коньячных", – сообщил он. Также В.РОМАНСКИЙ отметил, что более интересны компании крымские производители.

Справка УНИАН. Киевский завод шампанских вин «Столичный» выпускает шампанское с 1954 года. В 2007 году КЗШВ вошел в группу компаний Henkell&Sohnlein. На сегодня немецкая компания Henkell&Sohnlein владеет 76% КЗШВ «Столичный».

Ассортимент завода составляет около 30 видов шампанского. Основные ТМ: «Советское шампанское», «Українське», «Золоте», «Мускат игристый».

По оценкам компании, доля ее рынка составляет 23%.

Компания Henkell&Sohnlein Sektkellereien KG основана в 1832 году и зарегистрирована в Австрии. Предприятие является 100% семейной собственностью и состоит в группе «Эткер» (Oetker Gruppe). Компания владеет рядом предприятий в восьми странах Европы.