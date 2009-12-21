Аграрии Винницкой обл. увеличили продажи семян подсолнечника

Сельхозпредприятия Винницкой области в январе-ноябре 2009 года увеличили объемы реализации семян подсолнечника более чем в 2 раза, или на 75,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 141,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, за отчетный период цена семян подсолнечника, которые реализуют сельхозпредприятия области, снизилась на 17,5%, или 0,378 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,780 тыс. грн. за 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2009 года реализация семян подсолнечника сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась более чем в 3,3 раза, или на 84,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 120,2 тыс. тонн.