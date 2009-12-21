Производители игристых вин создали ассоциацию

Украинские производители игристых вин намерены создать ассоциацию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора по продажам и маркетингу Киевского завода шампанских вин «Столичный» Юрий НАУМЧУК.

По его словам, ассоциация практически создана, однако из-за погодных условий не все ее участники смогли подписать документы для завершения создания объединения. Он отметил, что ассоциация будет создана в ближайшее время.

Ю.НАУМЧУК также сообщил, что это общественная организация, цель которой – защита потребителя и повышение культуры потребления игристых вин.

Он отметил, что предварительно в ассоциацию войдут Киевский завод шампанских вин «Столичный», завод шампанских вин «Новый свет», Артемовский завод шампанский вин Artyomovsk Winery, ЗАО «Одессавинпром», Одесский завод шампанских вин, агрофирма «Золотая балка», Черкасский ликеро-водочный завод, Севастопольский завод шампанских вин и Феодосийский винзавод.

По словам Ю.НАУМЧУКА, руководитель ассоциации будет избираться на один год, и на сегодня эту должность займет представитель завода «Французский бульвар».