В Кировоградской обл. вылов рыбы увеличился
16:14, 21 декабря 2009Агро
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За 11 месяцев почти на 3%
В Кировоградской области предприятия и физические лица в январе-ноябре 2009 года выловили 1200,7 тонны рыбы, что на 2,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.
Согласно сообщению, наибольший улов получили предприятия рыбного хозяйства в Светловодском (799,3 тонны) и Онуфриевском (201,8 тонны) районах. Их удельный вес в общем объеме выловленной рыбы составляет соответственно 66,6% и 16,8%.
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