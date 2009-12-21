В Кировоградской обл. вылов рыбы увеличился

В Кировоградской области предприятия и физические лица в январе-ноябре 2009 года выловили 1200,7 тонны рыбы, что на 2,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, наибольший улов получили предприятия рыбного хозяйства в Светловодском (799,3 тонны) и Онуфриевском (201,8 тонны) районах. Их удельный вес в общем объеме выловленной рыбы составляет соответственно 66,6% и 16,8%.