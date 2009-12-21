В Тернопольской обл. выросла закупочная цена сахарной свеклы

В Тернопольской области средняя цена закупки сахарной свеклы, которую предлагают перерабатывающие предприятия, в ноябре увеличилась в 1,7 раза, по сравнению с аналогичной прошлогодней ценой, – до 704,1 грн/т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, на 1 ноября т.г. на сахарные заводы области поступило на переработку 1,150 млн. т сахарной свеклы, что на 1,5% больше против прошлогоднего показателя. В том числе, закуплено – 766,4 тыс. т, поступило на переработку на давальческих принципах 383,8 тыс. т.