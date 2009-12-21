УАК призывает власти вернуться к НДС

Общественные организации и переработчики молока призывают власти вернуться к действовавшему механизму взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации молока на переработку.

Об этом в понедельник на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители отрасли.

Как сообщил президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация» (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО, объединения молочных предприятий и общественные организации обратились к народным депутатам с просьбой возобновить действовавший ранее механизм дотаций производства молока путем выплаты НДС производителям молока.

«Просим принять поправку в законопроект №5416, а именно возобновить механизм поддержки животноводства за счет средств аккумулированного переработчиками НДС, который действовал на протяжении 10 лет», - говорится в обращении.

По мнению Л.КОЗАЧЕНКО, если будет принят другой механизм – аккумулирования средств в спецфонде госбюджета для дальнейшего распределения на одну корову, это может привести к ручному распределению средств чиновниками. «Предусмотренное в проекте закона централизованное распределение более 2 млрд. грн. между 1,6 млн. домохозяйств требует создания колоссального административного аппарата, а также дополнительных средств на его содержание, что также станет благоприятной основой для коррупции. Учитывая это, есть сомнения, что селяне вообще получат деньги», - говорится в обращении.

При этом производители отмечают, что в Украине на сегодняшний день отмечается дефицит молочного сырья. При этом изменение взимания НДС приведет либо к снижению закупочных цен на молоко на 25%, либо к повышению стоимости готовой продукции.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Украины признал не отвечающим Конституции Украины Закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса“ от 4 февраля 2009 года №922–VI. Решение КСУ отменяет право перерабатывающих предприятий направлять сумму налога на добавленную стоимость, которая должна платиться в бюджет, на выплату дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям.