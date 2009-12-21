КЗШВ «Столичный» планирует увеличить производство игристых вин

Киевский завод шампанских вин "Столичный" (КЗШВ), входящий в Henkell&Co. Gruppe (Германия), планирует увеличить производство игристых вин по результатам т.г. до 16,3 млн. бутылок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в понедельник исполнительный директор Валерий РОМАНСКИЙ.

По его словам, предприятие в текущем году планирует на 7% увеличить производство игристых вин для внутреннего рынка – до 15,6 млн. бутылок, и на 40% увеличить производство для внешних рынков – до 0,7 млн. бутылок.

Кроме того, начальник отдела продаж КЗШВ Олег УСТИМЕНКО сообщил, что 2010 год будет ориентирован на экспорт, и если компания подпишет все запланированные контракты, то рост экспорта составит 40%. Он сообщил, что в настоящее время КЗШВ осуществляет поставки игристого вина в Германию, Австралию, страны Прибалтики и Россию. При этом в Россию только недавно начаты поставки, но в следующем году компания намерена наращивать экспорт на российский рынок. Также планируется наладить экспорт в Монголию.

При этом В.РОМАНСКИЙ сообщил, что в 2009 г. емкость украинского рынка игристых вин снизилась на 20%, хотя по официальной статистике производство снизилось на 5%. Он пояснил, что многие производители нарастили экспортные поставки.

Справка УНИАН. Киевский завод шампанских вин «Столичный» выпускает шампанское с 1954 года. В 2007 г. КЗШВ вошел в группу компаний Henkell&Sohnlein. На сегодня немецкая компания Henkell&Sohnlein владеет 76% КЗШВ «Столичный».

Ассортимент завода составляет около 30 видов шампанского. Основные ТМ: «Советское шампанское», «Українське», «Золоте», «Мускат игристый».

КЗШВ в 2006 году увеличил чистую прибыль в 2,9 раза – с 1 млн. 432,3 тыс. грн. до 4 млн. 111,5 тыс. грн. Доля рынка, по оценкам компании, составляет 23%.

Компания Henkell&Sohnlein Sektkellereien KG основана в 1832 году и зарегистрирована в Австрии. Предприятие является 100% семейной собственностью и состоит в группе «Еткер» (Oetker Gruppe). Компания владеет рядом предприятий в восьми странах Европы.

По результатам 2006 года компания реализовала 204,8 млн. бутылок алкоголя, годовой оборот составил 513 млн. евро.