В Кировоградской обл. реализация агропродукции выросла

В Кировоградской области общий объем реализации сельскохозяйственной продукции по итогам января-ноября 2009 года увеличился в 1,7 раза за счет увеличения реализации продуктов растениеводства в 1,8 раза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, объем реализации продуктов животноводства уменьшился на 4,8%. Доля растительной продукции в общей стоимости реализованного товара составила 92,1%, животной – 7,9% (в январе-ноябре 2008 года – 86,2% и 13,8% соответственно).

Объем реализации зерновых культур за отчетный период увеличился на 18,8% по сравнению с январем-ноябрем 2008 года, в том числе ржи – в 1,5 раза, ячменя – на 4,8%, семян подсолнечника – в 2,3 раза.

Объем реализации молока и молочных продуктов за 11 месяцев вырос на 13,8%, шерсти – в 8,2 раза, подсолнечного масла – на 18,2%.

В то же время сократился объем реализации пшеницы на 0,5%, сахарной свеклы – на 35,5%, скота и птицы в живом весе – на 20%, яиц – на 3%.

Сельскохозяйственные предприятия области за указанный период реализовали 1 млн. 515,3 тыс. тонн зерновых культур, в частности, пшеницы – 666,3 тыс. тонн, семян подсолнечника – 458 тыс. тонн. Объем реализации сахарной свеклы составил 278,8 тыс. тонн, скота и птицы (в живом весе) – 7,9 тыс. тонн, молока и молочных продуктов – 32,6 тыс. тонн, яиц – 142,5 млн. штук.

Средние цены продаж аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями области в январе-ноябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 13,9%, в том числе на продукцию растениеводства – на 15,2%, на продукцию животноводства – на 2,4%.