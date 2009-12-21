Производители выступают за введение минимальной цены на игристые вина на уровне не менее 20 грн. за бутылку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве исполнительный директор Киевского завода шампанских вин (КЗШВ) «Столичный» Валерий РОМАНСКИЙ.

По словам заместителя директора по продажам и маркетингу КЗШВ Юрия НАУМЧУКА, в магазинах стал появляться дешевый продукт, рассчитанный на массового потребителя, переживающего тяжелые времена. "Мы пытаемся с этим бороться… доказывать с помощью простой арифметики, что настоящее шампанское не может стоить дешевле 20 грн. (за бутылку – УНИАН)», – сказал Ю.НАУМЧУК.

В.РОМАНСКИЙ добавил, что производители игристых вин будут инициировать введение минимальных цен через Украинскую ассоциацию производителей игристых вин.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины ввел с 15 ноября 2008 года минимальные розничные и оптово-отпускные цены на алкоголь украинского производства. Позже были введены минимальные цены на тихие вина.