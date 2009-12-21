Производители выступают за введение минимальной цены
На игристые вина
Производители выступают за введение минимальной цены на игристые вина на уровне не менее 20 грн. за бутылку.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве исполнительный директор Киевского завода шампанских вин (КЗШВ) «Столичный» Валерий РОМАНСКИЙ.
По словам заместителя директора по продажам и маркетингу КЗШВ Юрия НАУМЧУКА, в магазинах стал появляться дешевый продукт, рассчитанный на массового потребителя, переживающего тяжелые времена. "Мы пытаемся с этим бороться… доказывать с помощью простой арифметики, что настоящее шампанское не может стоить дешевле 20 грн. (за бутылку – УНИАН)», – сказал Ю.НАУМЧУК.
В.РОМАНСКИЙ добавил, что производители игристых вин будут инициировать введение минимальных цен через Украинскую ассоциацию производителей игристых вин.
Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины ввел с 15 ноября 2008 года минимальные розничные и оптово-отпускные цены на алкоголь украинского производства. Позже были введены минимальные цены на тихие вина.