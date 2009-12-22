В Херсонcкой обл. реализация с/х продуктов на рынках упала на 1,7%

В Херсонской области в январе-ноябре 2009 года реализация сельскохозяйственных продуктов на рынках сократилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года при росте цен на 16,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в частности, продукты животноводства подорожали на 17,5%, а их реализация снизилась на 0,7%. Продажа продуктов растениеводства сократилась на 6,2% при росте цен на 6,8%.

За счет организованных рынков по продаже сельхозпродукции за указанный период формировалось 2,8% общего объема продажи потребительских товаров.