В Тернопольской обл. реализация скота сократилась на 19%

Сельскохозяйственные предприятия Тернопольской области в январе-ноябре 2009 года реализовали 8,675 тыс. тонн скота, что на 19,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, при этом цены продажи скота аграрными предприятиями области за 11 месяцев т.г. выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,173 тыс. грн. за 1 тонну.

По данным управления статистики, объемы реализации крупного рогатого скота в области за 11 месяцев сократились на 27,3% – до 2,923 тыс. тонн, при этом цены снизились на 10,1% – до 8,38 тыс. грн./т.

Объемы реализации свиней за отчетный период уменьшились на 7,4% – до 2,92 тыс. тонн при росте цен на 8,8% – до 14,474 тыс. грн./т. Реализация птицы за 11 месяцев сократилась на 28,2% – до 1,411 тыс. тонн, при этом цены выросли на 0,4% – до 6,886 тыс. грн./т.