В Житомирской обл. Аграрный фонд закупил 42,9 тыс.т зерна

В Житомирской области за 11 месяцев т.г. самый мощный оператор на внутриобластном рынке зерна - Аграрный фонд - закупил в государственный интервенционный фонд в целом 42,9 тыс. тонн зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Отмечается, что за этот же период, с учетом запасов зерна 2007-2008 годов, зернотрейдерам было реализовано 56,3 тыс. тонн зерна, в том числе 53,2 тыс. тонн пшеницы, 1,9 тыс. тонн ячменя и 1,2 тыс. тонн ржи.

Больше всего пшеницы продано таким зернотрейдерам, как ДП "Сантрэйд" (22 тыс. тонн), ООО "Альфред С. Топфер" ( 6 тыс. тонн), ООО СП "Кернер- Трейд " (3,8 тыс. тонн), ООО " Нибулон" ( 2 тыс. тонн) и ООО "Хлебодар" ( 1 тыс. тонн). Весь ячмень в количестве 1,9 тыс. тонн реализовали ООО " Хлебодар".