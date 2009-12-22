В Крыму и трех областях обесточены 27 населенных пунктов

В результате ненастья в Крыму и трех областях Украины обесточены 27 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день без электроснабжения в Херсонской области – 12 н.п., в Одесской – 11, в Луганской – 2, в Крыму – 2.

Электричество восстанавливают бригады облэнерго.