В Тернопольской обл. реализация зерновых увеличилась в 1,8 раза

В Тернопольской области за январь-ноябрь 2009 года объемы реализации зерновых культур увеличились в 1,77 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 941,86 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, за отчетный период аграрные предприятия области реализовали 517,437 тыс. тонн пшеницы, что в 1,71 раза больше, чем за аналогичный период 2008 года, 6,625 тыс. тонн ржи (в 2 раза больше) и 173,965 тыс. тонн ячменя (в 1,37 раза больше).

В январе-ноябре т.г. пшеницу продавали в среднем по 914,3 грн./т, что на 6,3% дешевле, чем в январе-ноябре 2008 года, рожь – по 606,2 грн./т (дешевле на 32,2%), ячмень – по 901,4 грн./т (дешевле на 12,9%).

Объемы реализации семян подсолнечника в области за 11 месяцев 2009 года увеличились в 5 раз – до 11,521 тыс. тонн. При этом цены снизились на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,725 тыс. грн./т.