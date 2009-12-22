Для развития растенееводства Житомирской обл. направлено почти 42 млн.грн.

В Житомирской области на развитие растениеводства направлено 41,8 млн. грн., что составляет две трети средств, выделенных из государственного бюджета для агропромышленного комплекса области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на развитие животноводства области направлено 15,2 млн. грн., на развитие социальной сферы – 3 млн. грн.

В целом в этом году в госбюджете для поддержки сельского хозяйства Житомирской области предусмотрено 64 млн. грн., уже поступило 60 млн. грн.

Кроме того, в отрасль привлечено около 21 млн. грн. краткосрочных кредитов и 1 млн. грн. – долгосрочных, освоено более 80 млн. грн. внутренних и 2 млн. долл. иностранных инвестиций.