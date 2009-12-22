Украина сокращает экспорт зерна

Экспорт зерна из Украины в декабре этого года будет наименьшим в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2009 – июнь 2010) и составит не более 1,5 млн тонн, тогда как ранее страна поставляла на внешние рынки свыше 2 млн. тонн/месяц, считает президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко, сообщает АПК-Информ.

"В декабре больше 1,5 млн. тонн мы не экспортируем. Декабрь будет самым неудачным (в плане экспорта зерна). То, что мы снижаем экспорт – очень тревожный сигнал", - сказал он на пресс-конференции 21 декабря.

В.Клименко отметил, что с 1 по 16 декабря этого года Украина экспортировала 728 тыс. тонн зерна, в том числе 294 тыс. тонн пшеницы, 409 тыс. тонн кукурузы, 24 тыс. тонн ячменя.

Снижение экспорта президент УЗА связывает с обострением в стране ситуации с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам продукции, в том числе зерновых, а также хорошим урожаем зерна в странах Южного полушария. По его словам, задолженность государства перед зернотрейдерами по возмещению НДС неделю назад составляла 3,5 млрд. грн.

Глава ассоциации сообщил, что из-за невозмещения НДС трейдры были вынуждены снизить закупочные цены на зерно на 20%. Кроме того, по словам президента УЗА, многие экспортеры перешли на заключение валютных контрактов, а не гривневых, как было ранее.

По мнению В.Клименко, если ситуация с возмещением НДС не изменится, то Украина не сможет экспортировать в 2009/2010 МГ ожидаемые экспертами 20-23 млн. тонн.

Руководитель аналитической службы и службы бизнес-проектов информационно-аналитического агентства "АПК-Информ" Родион Рыбчинский на пресс-конференции отметил, что невозмещение НДС заставляет экспортеров зерна менять свою стратегию работы на украинском рынке. Он напомнил, что на днях Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил крупному международному экспортеру зерна приобрести доли в агрофирмах. Эксперт не исключает, что тенденция покупки трейдерами сельхозпредприятий сохранится и в дальнейшем.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагрополитики, Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль-2009 – июнь-2010) и по состоянию на 10 декабря 2009 г. экспортировала 12,2 млн тонн зерна, что на 10% больше по сравнению с аналогичной датой 2008 г. В том числе экспорт пшеницы за этот период составил 6,1 млн. тонн против 5,9 млн. тонн за соответствующий период прошлого года, ячменя – 3,6 млн. тонн против почти 4,3 млн. тонн, кукурузы – 2,3 млн. тонн и 0,853 млн. тонн соответственно.

По уточненным балансам Минагрополитики, урожай зерна в 2009 г. составит почти 46,2 млн. тонн (в весе после доработки) против прошлогодних 53,3 млн. тонн. Экспорт зерна в 2009/10 МГ прогнозируется на уровне 20 млн. тонн, тогда как в минувшем маркетинговом году Украина поставила на внешние рынки рекордные 25,2 млн. тонн.

В ноябре из Украины на экспорт было отгружено 2,31 млн. тонн зерновых, в том числе 0,82 млн. тонн пшеницы, 0,38 млн. тонн ячменя и почти 1,1 млн. тонн кукурузы.