Кабмин рассмотрит перечень стратегических инвестиционных проектов

Национальное агентство по иностранным инвестициям и развитию обнародовало перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для экономики и развития государства. Этот перечень Кабинет министров Украины рассмотрит на своем ближайшем заседании, отмечается на сайте премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, сообщает АПК-Информ.

По словам главы агентства Сергея Тарана, проекты были отобраны на основе четких критериев с учетом рекомендаций и требований UNIDO (Организация ООН по промышленному развитию), группы Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, а также Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В перечень инвестиционных проектов вошел также проект по модернизации и развитию Ильичевского морского торгового порта. Инициатор - Министерство транспорта и связи.