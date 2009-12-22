Сильные морозы пока существенно не повлияли на посевы

Сложная погодная ситуация пока существенно не повлияла на экспорт зерна через морские порты. Об этом сообщал 21 декабря президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, сообщает АПК-Информ.

«Пока действующие контракты выполняются в срок. Порты загружены зерном. Если возникнут перебои, то зернохранилища имеют достаточные запасы зерна для экспорта», - отметил он. По его словам, объемы экспорта зерна будут зависеть от того, будет ухудшаться погодная ситуация или она улучшится.

Касаясь ситуации с состоянием посевов озимых, В.Клименко отметил, что снеговая шапка над посевными площадями улучшает защищенность культур от морозов. Однако, отметил эксперт, в случае резкого потепления а затем возобновления мороза посевы могут погибнуть.