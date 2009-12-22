Мировые цены на какао выросли

Мировые цены на какао установили 35-летний максимум. Об этом говорится в еженедельном обзоре компании «Универ Капитал».

Сообщается, что подгруппа софтов, или по-другому колониальных товаров - какао, сахар, кофе, хлопок и т.д. - очень сильно выросла в цене, а некоторые цены даже установили новые многолетние максимумы. «Самый сильный результат был отмечен по какао, где установлен новый 35(!) летний максимум цен», - отмечается в обзоре.

Эксперты отмечают, что какао традиционно один из самых бедных товаров, который всегда продавался на грани себестоимости производства, включающей практически дармовой африканский труд. Поэтому фактор подешевевшего доллара (имеется в виду последнее полугодие) сказался на этом товаре сильнее всего. «По сути дела, многолетний максимум является отражением мировой инфляции в чистом виде. Трейдеры также отмечают узость рынка, легкость манипуляции цен крупными фондами. Однако, с фундаментальной точки зрения, движение оправдано, поскольку последние оценки показали снижение урожая сезона 2009-2010 года, в то время как товарные остатки и так ниже нормы», - пояснили эксперты. Кроме того, осадки в штате Сан-Пауло (Бразилия) привели к новым годовым максимумам на сахар, кофе и апельсиновый сок.

«Отметим, что колониальные товары всей группой установили новые максимумы цен при усиливающемся долларе, что является сильным аргументом в пользу начала раскрутки мировой инфляции», - добавили эксперты.