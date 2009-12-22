Кабмин выделил АПК из Стабфонда 1,24 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины выделил из Стабилизационного фонда средства для удешевления кредитов и поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе (АПК) на 2009 год.

Соответствующее распоряжение №1554-р от 8 декабря 2009 года опубликовано на сайте правительства.

Документом поручено в этом году выделить Министерству аграрной политики за счет средств Стабилизационного фонда 1 млрд. 237 млн. 620 тыс. грн.

На безвозвратной основе будет выделено 1 млрд. 107 млн. 906 тыс. грн. Из указанной суммы 685 млн. тыс. грн. будут направлены для финансовой поддержки предприятий АПК через механизм удешевления кредитов, в том числе 43 млн. грн. – для удешевления кредитов, привлеченных для реализации инновационных проектов, которые прошли государственную регистрацию в установленном законодательством порядке; 86 млн. 655 тыс. грн. – на поддержку производства продукции животноводства; 170 млн. грн. – на выплату бюджетной животноводческой дотации за выращенный и проданный на убой в 2009 году молодняк крупного рогатого скота; 101 млн. 965 тыс. грн. – на финансирование мер по защите, воссозданию и повышению плодородия почв; 9 млн. грн. – на предотвращение распространения возбудителей инфекционных болезней животных, 55 млн. грн. – на государственную поддержку сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и 286 тыс. грн. – на празднование 20-летия фермерского движения.

На возвратной основе будет выделено 129 млн. 714 тыс. грн. для предоставления кредитов фермерским хозяйствам.

Источником покрытия расходов определены средства, полученные от приватизации государственного имущества, продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, которые находятся в государственной собственности и на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, а также от целевого размещения государственных ценных бумаг и из других источников, предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».