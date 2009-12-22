"Союз-Виктан" прекращает свою деятельность в Украине и России

Алкогольная группа "Союз-Виктан" прекращает свою деятельность: украинская часть группы проходит процедуру банкротства с ноября этого года, а сегодня в Арбитражный суд Московской области будет направлено заявление о банкротстве дочерней компании группы в России, сообщает «Коммерсант-Украина».

Совладелец группы Андрей ОХЛОПКОВ утверждает, что ООО "Союз-Виктан ЛТД" (производственные мощности в Симферополе) тоже может быть признано банкротом: 24 ноября т.г. Хозяйственный суд Киева принял решение о возбуждении соответствующего производства, ввел мораторий на выполнение требований кредиторов, остановил выполнение должником обязательства по уплате налогов и сборов. А сегодня будет направлено заявление в Арбитражный суд Московской области о признании банкротом головной компании в России – ЗАО "Союз-Виктан".

Издание, ссылаясь на источник, сообщает, что среди основных кредиторов группы – украинские подразделения «ОТП-банка», «Сбербанка», «Альфа-банка». В ноябре т.г. «Альфа-банк» потребовал через Московский арбитражный суд с производителя 697,311 млн. руб. (примерно 22 млн. долл.) по кредиту – иски были поданы в адрес украинских ООО «Фирма «Союз-Виктан Лтд», ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», ООО «Союз-Виктан Трейд» и российских ООО «Союз-Виктан» и ЗАО «Союз-Виктан». Общий кредитный портфель группы в банках оценивается в 170-200 млн. долл.

В российском офисе компании "Союз-Виктан" корреспонденту УНИАН отказались предоставить информацию о том, было ли подано сегодня заявление в Арбитражный суд Московской области о признании банкротом головной компании в России – ЗАО "Союз-Виктан", заявив, что об этом "информации нет".

Справка УНИАН. «Союз-Виктан» – производитель алкогольных напитков. Компания основана в 1994 году. Производственные мощности сосредоточены в Украине (АР Крым) и России (г. Руза и недостроенная площадка в Лыткарино).

Основной бизнес компании – производство и дистрибуция алкогольных напитков. В ассортименте – ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная», «Longer».

Объем продукции, который способны производить заводы группы компаний «Союз-Виктан», составляет более 15 млн. дал в год.