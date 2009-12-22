В Винницкой обл. производство сливочного масла сократилось на 18,3%

В Винницкой области в январе-ноябре 2009 года молокоперерабатывающие предприятия произвели 8,885 тыс. тонн сливочного масла жирностью до 85%, что на 18,3%, или 1,995 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, причиной спада производства сливочного масла стало смещение потребительских предпочтений в условиях финансово-экономического кризиса.

В частности, в ноябре т.г. производство сливочного масла жирностью до 85% увеличилось на 3,27%, или 0,2 тыс. тонн, по сравнению с ноябрем 2008 года и составило 0,632 тыс. тонн. По сравнению с октябрем 2009 года производство сливочного масла сократилось на 13,54%, или 0,99 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 11,51 тыс. тонн сливочного масла, что на 8,5%, или 0,902 тыс. тонн, больше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются Тульчинский маслосырзавод, Литинский молочный завод и Винницкий городской молочный завод. В целом производством сливочного масла жирностью до 85% в Винницкой области занимаются 11 предприятий. На долю предприятий – производителей молочной продукции области приходится около 15% общеукраинского объема.