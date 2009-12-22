В Днепропетровской обл. производство мяса и яиц выросло на 7%

В Днепропетровской области за январь-ноябрь 2009 года производство мяса (реализация скота и птицы за убой) и яиц возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство молока сократилось почти на 6%.

Об этом сказано в переданном УНИАН сообщении Главного управления статистики в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, за отчетный период сельхозпредприятия региона произвели 220,6 тыс. тонн мяса и 878,7 млн. штук яиц. Производство молока составило 337,2 тыс. тонн. В частных хозяйствах населения произведено 82,6% продукции.

Объемы производства продукции животноводства в частных хозяйствах региона за январь-ноябрь т.г. сократились по сравнении с аналогичным периодом 2008 года на 1,5%.