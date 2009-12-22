ВР намерена продлить мораторий до 1 января 2012 года

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона Украины “О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» (о сроке на продажу земельных участков).

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 332 из 427 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено продлить срок запрещения внесения права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных товариществ до 1 января 2012 года.

Также предлагается установить, что купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме исключения (выкупа) их для общественных потребностей, а также купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использование) земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи их в наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок в соответствии с законом и исключение (выкуп) земельных участков для общественных потребностей, вводится с 1 января 2012 года при условии вступления в силу законов Украины о Государственном земельном кадастре и о рынке земли, определив особенности обращения земель государственной и коммунальной собственности и земель товарного сельскохозяйственного производства.

В то же время народные депутаты Украины отмечали то, что данный закон не является обязательным для принятия, поскольку в действующем в настоящее время законодательстве предусмотрено, что продажа земель сельскохозяйственного назначения возможна лишь при условии вступления в силу законов Украины о государственном земельном кадастре и о рынке земли, которые определят особенности обращения земель государственной и коммунальной собственности и земель товарного сельскохозяйственного производства.