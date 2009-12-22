В Винницкой обл. площади посевов озимых увеличены на 6,8%

В Винницкой области озимые культуры на зерно и на зеленый корм под урожай 2010 года по состоянию на 1 декабря т.г. посеяны на площади 596,038 тыс. га, что на 6,8%, или 37,950 тыс. га, больше прошлогоднего уровня.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в частности, в сельхозпредприятиях области на 1 декабря 2009 года засеяно 555,45 тыс. га, что на 5,4% больше прошлогоднего, а в хозяйствах населения – 40,587 тыс. га, что на 29,9% больше, чем в прошлом году.

Зерновые культуры посеяно на площади 457,917 тыс. га, что на 13,6% больше прошлогоднего, из них пшеница – на 378,056 тыс. га (на 11,8% больше), рожь – на 8,404 тыс. га (на 46% меньше), ячмень – на 71,4 тыс. га (на 44% больше).

Кроме того, на 1 декабря т.г. рапс на зерно посеян на площади 133,542 тыс. га, что на 11,1% меньше, чем на 1 декабря 2008 года, а озимые культуры на зеленый корм – на 4,579 тыс. га, что на 4,3% меньше прошлогоднего.

В целом на территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.