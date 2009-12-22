Кофейный альянс Tchibo, Melitta и Dallmayr обвиняют в сговоре

Кофейный альянс - Tchibo, Melitta и Dallmayr - уличили в сговоре. Компании обвиняют в нарушении закона, а именно - в искуственном завышении цен на ароматный напиток.

Tchibo, Melitta и Dallmayr заплатят штраф в 159,5 миллиона евро за манипуляцию ценами, сообщают "Вести". Германские антимонопольные органы установили, что компании вели между собой тайные переговоры и одновременно увеличивали стоимость кофе.

Полкило кофе стало обходиться дороже примерно на один евро. Причем, выросли в цене не только зерна, но и "эспрессо", кофе в одноразовых упаковках и даже фильтры для электрических кофейных машин.