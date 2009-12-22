Эксперт: Молочные продукты до конца января подорожают

Закупочные цены на молоко до конца января вырастут на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил во вторник на пресс-конференции в Киеве руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир ЛАПА.

«Цены на молоко могут вырасти приблизительно на 10% на протяжении месяца, после чего сезонное увеличение производства молока может остановить эту тенденцию», - сказал он. При этом он добавил, что многое будет зависеть от тенденций на мировом рынке, где на сегодня отмечается рост цен на молочные продукты, поскольку многие украинские предприятия экспортируют свою продукцию, и, в частности, за 10 месяцев экспорт твердых сыров составил 63 тыс. тонн.

По мнению В.ЛАПЫ, украинская тенденция – следствие мировой, и в Украине первыми повысили закупочные цены на сырье предприятия, ориентированные на экспорт. «Предприятия, которые экспортируют продукцию, дают на молочное сырье такую цену, которую не могут платить предприятия, ориентированные на внутренний рынок», - отметил эксперт, добавив, что повышение цен на молочное приведет к повышению цен на готовую продукцию.

Как сообщал УНИАН, цены на молочное сырье выросли на 10-15% в последние несколько недель.