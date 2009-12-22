Эксперт: 5-6 украинских агрокомпаний выйдут на IPO в 2010 г.

Эксперты прогнозируют выход 5-6 украинских агрокомпаний на IPO в 2010 г.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве президент "Украинского клуба аграрного бизнеса" Алекс ЛИССИТСА сообщил:

«В следующем году, по нашей информации, 5-6 украинских компаний выйдут на внешние рынки, выход уже сейчас готовится».

«У нас около 30 компаний, которые конкурентоспособны и по производственным затратам, и по системе персонала, и по объемам производства перед другими международными игроками – в разных отраслях, это и сахарная, и мясная, и молочная отрасли, и производство продукции растениеводства. И я ожидаю, что за следующие два года общее количество компаний, представленных на мировых рынках, достигнет 30», - сказал А. ЛИССИТСА.

Он напомнил, что за последние 3 месяца т.г. две компании – «Агротон» и «Sintal Agriculture» - уже завершили выход на IPO.

Эксперт добавил, что сегодня ситуация с выходом на внешние рынки заимствования очень сложная. «Из-за финансового кризиса на внешних рынках борьба идет уже не между компаниями за получение каких-то дополнительных средств, а между отдельными странами или даже регионами. В аграрном секторе борьба идет между тремя направлениями: Латинская Америка, Восточная Европа и Азиатские страны. Поскольку количество денег ограничено, инвесторы подходят к этому вопросу очень взвешенно», - пояснил А. ЛИССИТСА. При этом он отметил, что в Украине на государственном уровне ничего не делается для презентации страны как серьезного партнера на мировом финансовом рынке.