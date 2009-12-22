Тигипко за отмену моратория на продажу с/х земель

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что необходимо отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, поскольку он только создает условия для существования нелегального рынка земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал принятие Верховной Радой Украины закона, который предусматривает продолжение срока моратория на куплю-продажу земли сельхозназначения до 1 января 2012 года.

«Все хорошо понимают, что продажа сельхозземель у нас все равно идет, но по теневым схемам. Мораторий только создает условия для существования черного рынка земли», - считает С.ТИГИПКО.

«Нынешняя ситуация с сохранением моратория создает питательную среду для земельных спекулянтов и коррупционеров. Кроме того, мораторий стимулирует выведение земель из сельхозобращения, – сказал С.ТИГИПКО. – После отмены моратория крестьяне смогут получать реальную, рыночную цену за свою землю в случае продажи, а инвесторы смогут уверенно вкладывать деньги в агропроизводство».

«Нужно как можно скорее отменить мораторий на продажу и покупку земли сельхозназначения», – считает кандидат в Президенты Украины.

Он отметил, что «ссылку на отсутствие инфраструктуры земельного рынка мы слышим из года в год, но никто ее созданием не занимается. Кредит Всемирного банка на составление земельного кадастра был выделен шесть лет назад, но до сих пор ничего не сделано. Это свидетельствует о том, что правительство и парламент просто не заинтересованы в создании цивилизованного земельного рынка».