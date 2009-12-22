РФ увеличила в 3 раза закупки зерна в Резервный фонд

Государство в рамках интервенций на текущей неделе повысило объемы закупок по сравнению с показателями прошлой недели до 78,3 тысячи тонн зерна, сообщает РИА Новости.

Биржевые торги в рамках интервенций проводятся дважды в неделю - во вторник и четверг. Объем зерна, выставляемого на торги, определяется в соответствии с разнарядкой "Объединенной зерновой компании" - государственного агента по проведению зерновых интервенций, которая поступает на биржу в день, предшествующий торгам.

22 декабря на очередных торгах было куплено 78,3 тысячи тонн зерна на общую сумму 296,109 миллиона рублей. При этом на торгах в прошлый вторник, 15 декабря, наблюдалось снижение закупаемых объемов, когда было закуплено 24,98 тысячи тонн зерна на 97 миллионов рублей против 108 тысяч тонн на 438,8 миллиона рублей неделей ранее. 17 декабря на очередных торгах было куплено 24,3 тысячи тонн зерна на общую сумму 86,6 миллиона рублей.

Всего со 2 ноября (дня начало торгов) по 22 декабря государство закупило 1,282 миллиона тонн зерна на 5,67 миллиарда рублей. Средневзвешенная цена на пшеницу третьего класса составила во вторник 4,111 тысячи рублей за тонну, на пшеницу четвертого класса - 3,547 тысячи рублей за тонну, рожь продовольственной группы А - 2,497 тысячи рублей. Ранее ОЗК прогнозировала, что закупки могут завершиться к концу текущего года. По итогам прошлогодних закупок (с августа 2008 года по май 2009 года) было закуплено 8,06 миллиона тонн зерна на 38,6 миллиарда рублей. В этом году на интервенции выделено 9,5 миллиарда рублей.