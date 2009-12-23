Украинские молочники обеспокоены ростом импорта

Молочные компании Украины заявляют о своей неспособности конкурировать с импортом сливочного масла из Беларуси, которое дешевле украинской продукции. Об этом сообщил журналистам вице-президент компании «Терра-Фуд» Вадим Чагаровский, сообщает АПК-Информ.

«Беларусь стремительно наращивает продажи. Так, в 2008 г. она экспортировала в Украину 9 тыс. тонн продукции, тогда как за 9 месяцев т.г. - уже 15 тыс. Дефицит украинского рынка по балансу составляет 30 тыс. тонн», - заявил В.Чагаровский.

По его словам, причина роста импорта кроется в государственной поддержке крупного молочного хозяйства в этой стране, которая привела к росту производства молока, сливочного масла и молочного сырья (сухое молоко, казеин и т.д.).

Как отметил представитель компании, за 9 месяцев 2009 г. Украина сократила производство молока с 4,2 до 3,7 млн. тонн. За этот период Беларусь произвела 4,4 млн. тонн молока при населении меньше в 10 раз, чем в Украине.

«В результате поддержки крупных ферм цена на молоко в Беларуси составляет 33 цента, тогда как в Украине - 30-45 центов/л. Если и дальше мы не будем поддерживать молочную отрасль, придется увеличивать закупки молока и масла из Беларуси и других стран», - отметил он.