Европейская пшеница

Объем торгов на европейских биржах пшеницы остается минимальным. Стабильность котировок по итогам торгов вторника обеспечили «пример» Чикаго, а также ослабление курса евро относительно доллара США, сообщает Зерно он-лайн.

Трейдеры выражают надежду, что слабый евро останется рыночным фактором и в начале будущего года. В таком случае могли бы улучшиться экспортные перспективы, особенно пшеницы высокого качества. Такой оптимизм в какой-то степени поддерживает недавняя закупка Оманом 45 тыс. тонн мукомольной пшеницы европейского происхождения.

Январские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF остались на уровне 129,25 ?/тонна (184,76 $/тонна).

Январские котировки фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE на ослаблении фунта стерлингов выросли на 0,25 фунта до 104,50 £/тонна (167,86 $/тонна).