Украина может выиграть от сокращения посевов пшеницы в мире

Международный зерновой совет предупредил о грядущем сокращении на 1% мировой площади посева пшеницы. По сравнению с текущим маркетинговым годом в 2010/2011 гг. площадь посевов сократится с 223.5 миллионов га до 222 миллионов гектаров, сообщает УкрАгроКонсалт.

С проблемой сокращения производства зерна столкнутся США и Россия – крупнейшие экспортеры пшеницы в мире. Среди причин сокращения посевных площадей эксперты называют низкие закупочные цены на пшеницу.

В странах СНГ общая площадь посева пшеницы в 2010/2011 году сохранится на уровне 2009/2010 маркетингового года. В этом сезоне Международний зерновой совет прогнозирует сокращение площадей обмолота в Украине и России на 2% из-за зимних заморозков. В случае реализации прогнозов МСЗ по сокращению посевных площадей в сезоне 2010/2011 низкие цены на зерно, наблюдающиеся в последнее время, сменятся высокими, что позитивно отразится на рентабельности производства этой культуры и позволит украинской пшенице сохранить устойчивые позиции на мировых рынках.