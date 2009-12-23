Аграрии Житомирской области получили из Аграрного фонда 115 млн. грн.

Сельхозпроизводители Житомирской области за январь-ноябрь 2009 года получили из Аграрного фонда по трем зерновым программам (спотовые, форвардные и залоговые закупки зерна) 115 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, по залоговым операциям Аграрный фонд в этом маркетинговом году принял от сельхозпредприятий области 102 заявки на получение бюджетного кредита на сумму 63,26 млн. грн. под залог 96,5 тыс. тонн зерна, в т.ч. 26,7 тыс. тонн ячменя, 33,4 тыс. тонн пшеницы, 27,4 тыс. тонн ржи и 9 тыс. тонн кукурузы.

По спотовым операциям в этом году Аграрный фонд закупил 22,1 тыс. тонн зерна урожая 2008 года и 2,8 тыс. тонн – урожая 2009 года, в целом 24,9 тыс. тонн.

Начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА Н.ДИДКОВСКИЙ напомнил, что Житомирское региональное отделение Аграрного фонда подписало с сельхозпроизводителями региона форвардные контракты на реализацию 18,9 тыс. тонн продовольственного зерна. Кроме того, для обеспечения продовольственной безопасности в области сформирован продовольственный резерв зерна в расчете производства и норм потребления его населением в количестве 45,2 тыс. тонн зерна, что на 2,8% больше плана.