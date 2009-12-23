УКАБ: Президент подпишет аграрный антикризисный закон в ближайшее время

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) надеется на подписание в ближайшее время Президентом принятого Верховной Радой 22 декабря т.г. так называемого аграрного антикризисного закона, сообщает АПК-Информ.

"Мы надеемся, что Президент Украины как можно быстрее подпишет этот закон, поскольку документ имеет большое значение для аграрного сектора", - сказал президент УКАБ Алекс Лисситса на пресс-конференции 22 декабря.

В то же время, он отметил, что некоторые нормы закона вызывают множество вопросов. По словам президента ассоциации, это касается отчисления мясо-молочными предприятиями НДС не напрямую аграриям, как это было ранее, а в специальный фонд государственного бюджета для дальнейшей выплаты дотаций на одну корову. А.Лисситса подчеркнул, что неизвестно, как будут распределяться эти средства из спецфонда, подпадут ли под дотирование хозяйства населения.

Руководитель группы экспертов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа отметил, что действовавший ранее специальный режим взимания НДС при реализации молока и мяса был достаточно эффективным, особенно в условиях финансового кризиса. Возобновление налоговых льгот, по его мнению, в целом положительно скажется на ситуации в отрасли. Однако эксперт считает, что при реализации нормы о перечислении НДС мясо-молочными предприятиями в спецфонд для дальнейшей выплаты дотаций на одну корову, поддержки лишатся другие направления животноводства, в частности свиноводство.

"По нашим подсчетам, при отмене поддержки производителей свинины около 40% этих предприятий станут убыточными", - сказал В.Лапа.