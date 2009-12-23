Украина может поставлять на мировой рынок органические продукты

Украина могла бы занять на мировом рынке нишу органических продуктов. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР в интервью газете «Дело».

По его словам, производство органических продуктов питания сейчас является настоящим бумом в Великобритании. «Возможно, это одна из тех сфер, где Украина может создать себе особое имя. Я знаю, что некоторые важные аграрные страны специализируются на производстве органических продуктов. Я также знаю, что в Украине одна из лучших почв, а также лучшие климатические условия для ведения сельского хозяйства в Европе. Так что в этой области есть огромный потенциал. Я думаю, Украине стоит хорошо подумать о том, что является ее уникальным предложением для рынка. Может быть, ответом являются органические продукты питания», - отметил Л.ТЕРНЕР.

При этом он добавил, что у британских компаний есть интерес инвестировать в агропромышленный комплекс Украины. «Есть много британских компаний, которые заинтересованы в инвестировании в Украину. Я знаю несколько компаний, которые уже вкладывают средства в аграрный сектор, потому что несмотря на то, что покупать и продавать земли пока невозможно, их можно арендовать», - сказал Л.ТЕРНЕР.