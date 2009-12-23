В России в 2010 г проведут инвентаризацию всех сельхозземель

Под занавес уходящего 2009 года министр сельского хозяйства России Елена Скрынник провела заседание Консультационного Совета при Министерстве, на котором были подведены итоги работы АПК, выслушаны предложения по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения России, сообщает Зерно он-лайн.

Как сообщила Елена Скрынник, благодаря антикризисным мерам Правительства, системному подходу в отрасли сохранена положительная динамика развития, прирост составит 0,5%. В денежном выражении объем производства сельскохозяйственной продукции ожидается в пределах 2 трлн. 600 млрд. рублей.

По ряду важнейших видов сельхозпродукции идет наращивание объемов производства, и эта тенденция носит устойчивый характер.

Важным итогом 2009 года, по словам министра, является подготовка Доктрины продовольственной безопасности. Доктрина формирует идеологическую основу и определяет приоритеты развития продовольственного рынка страны на долгосрочную перспективу и является эффективным инструментом реализации Стратегии национальной безопасности.

Кроме того, Министерством продолжает проводиться системная плановая работа по повышению эффективности средств государственной поддержки. С этой целью внедрены критерии оценки эффективности использования средств, создан общероссийский реестр сельхозтоваропроизводителей-бюджетополучателей, формируется Система государственного информационного обеспечения агропромышленного комплекса, разрабатываются региональные прогнозные балансы производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, «паспорта регионов».

Для повышения уровня конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и экономики малых и средних форм хозяйствования формируется система первичной и глубокой переработки в рамках региональных агропромпарков, реализации программы по созданию семейных молочных ферм.

«Главную задачу Министерства мы видим в создании прочной экономической базы для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства на основе прозрачных и эффективных инструментов государственной поддержки, обеспечивающей социальную стабильность и устойчивое развитие сельских территорий», — заявила Елена Скрынник.

Среди приоритетов — завершение работы по совершенствованию земельного законодательства. Как было отмечено на заседание, земельный вопрос является на сегодня одним из самых важных, и это неоднократно подчеркивало руководство страны.

В настоящее время, по данным статотчетности, вся площадь земельного фонда России составляет 1709,8 млн. га, из них земли сельхозназначения — 402,3 млн. га (22%), сельхозугодия — 196 млн. га.

Члены Консультационного Совета в целях улучшения использования земель сельхозназначения, в частности, предложили создать систему комплексного мониторинга земель, в 2010 году провести инвентаризацию и поставить на кадастровый учет земли сельхозназначения в большинстве регионов страны для выявления истинной картины по их наличию, принадлежности, составу, качеству и фактическому использованию.

По словам министра сельского хозяйства Елены Скрынник, на сегодняшний день Министерством совместно с депутатами подготовлены три законопроекта, в том числе «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения». Формируется система дистанционного мониторинга сельхозземель с помощью космических аппаратов «Космос-СХ». Система дистанционного зондирования Земли позволит получать высокоточные данные о состоянии почв, прогнозировать и оценивать урожайность сельскохозяйственных культур.