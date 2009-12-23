В Glencore инвестируют 2,2 млрд. долл.

Группа институциональных инвесторов во главе с американской First Reserve Corp. готова объявить о вливании $2,2 млрд. в сырьевого трейдера Glencore International AG, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, сообщает АПК-Информ.

First Reserve инвестирует в швейцарскую компанию порядка $1 млрд.

Сделка может предвещать скорое IPO Glencore, полагают аналитики. В обмен на вложенные средства инвесторы, вероятно, получат ценные бумаги, которые можно будет впоследствии конвертировать в обыкновенные акции Glencore.

Glencore пытается восстановиться после значительных убытков, понесенных во время обвала сырьевых рынков в прошлом году. Выручка компании в первом полугодии 2009 года сократилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до $45,2 млрд. с $86,1 млрд.

По словам источников WSJ, инвестиции First Reserve особенно важны, поскольку они повысят доверие к Glencore других институциональных инвесторов, включая Fidelity Investments.

Glencore - крупнейший сырьевой трейдер в мире - владеет металлургическими заводами (производство алюминия, цинка, меди и других металлов), а также нефтегазовыми и сельскохозяйственными активами на пяти континентах.

First Reserve - самая большая частная инвестиционная компания в мире, вкладывающая деньги в энергетический сектор.