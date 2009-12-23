Выделение Кабмином 1,2 млрд грн. АПК - имитация заботы

Один из лидеров партии “Единый Центр”, народный депутат Василий ПЕТЁВКА заявляет, что решение правительства о выделении 1,2 млрд. грн. для агропромышленного комплекса является лишь имитацией заботы об аграриях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Кабинет министров должен перестать доводить ситуацию с финансированием таких важных отраслей, как агропромышленный комплекс, до абсурда. Выделенные за несколько недель до конца года 1,2 млрд. грн. аграрии просто не успеют освоить. Поэтому можно быть уверенным, что большая часть этих средств вернется на счета Госказначейства. Решение правительства – лишь имитация заботы об аграриях, а не поддержка отрасли», – заявил В.ПЕТЁВКА, комментируя выделение правительством 1,2 млд. грн. Министерству аграрной политики.

Он напомнил, что практика манипулирования с финансированием правительственных программ уже стала традиционной. «Уже не первый год пик финансирования целевых программ приходится на конец четвертого квартала. Конечно, деньги, которых ждали целый год и которые могли бы серьезно поддержать работников разных отраслей, освоить не успевают. Поэтому и возвращают целевые средства почти неприкосновенными в государственный бюджет. А правительство имеет возможность делать хорошее лицо при плохой игре и победно отчитываться об успешной работе», - сказал В.ПЕТЁВКА.

Депутат допустил, что по такой схеме правительство может на последних предновогодних заседаниях раздавать миллиарды гривен и в поддержку Вооруженных Сил, и на реформирование медицины, и на Евро-2012. «Это очень удобно. Озвучиваешь значительную сумму для СМИ и рекламируешь ее по телевидению, а реально деньги никому не даешь», - считает он.

В.ПЕТЁВКА отметил, что последние решения правительства о выделении средств на те или иные нужды так и останутся только на бумаге. «Казначейский счет на сегодняшний день пуст. Поэтому на фоне красивых решений правительства реальность не такая оптимистическая, и платежки на перечисление денег сейчас припадают пылью на чиновничьих столах», - считает народный депутат.