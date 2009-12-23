Брюс Уиллис стал совладельцем водочного завода в Украине

Американский актер Брюс УИЛЛИС стал собственником 3,3% пакета акций французско-польской Вelvedere Group, которая с конца 2007 года владеет в Украине Черкасским водочным заводом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в компании, актер продлил контракт на рекламу одного из водочных брендов группы - Sobieski - в обмен на акции группы.

Согласно сообщению Вelvedere Group, контракт с актером будет продлен на четыре года, а акции фирмы будут переписаны на счет Б.УИЛЛИСА в январе 2010 года.

Вelvedere Group также сообщила, что ожидает роста продаж польского бренда Sobieski в США в текущем году вдвое - до 5,18 млн. литров.

Справка УНИАН. Созданная в 1991 году во Франции Вelvedere Group продает алкогольные напитки в 30 странах мира и имеет собственное производство в США, Польше, Литве, Болгарии, Испании, Бразилии и Украине.

На сегодняшний день одна из самых известных марок группы Sobieski занимает седьмое место в мире среди водки премиум-класса.

В первой половине 2009 года Belvedere продала алкоголя почти на 300 млн. евро, что более чем на 30% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Доходы группы в 2008 году выросли на 13% – до почти 1,2 млрд. евро, но при этом компания понесла свыше 60 млн. евро убытка по сравнению с 0,9 млн. евро прибыли в 2007 году.