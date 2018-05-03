Цены на сахар: сладкой жизни ждать не стоит...

В Украине сезон производства сахара подходит к завершению. Прогнозы экспертов и государственных чиновников оказались слишком оптимистичны – запланированного урожая сахарной свеклы в 12 млн. тон и производства 1,5 млн. тонн сахара достичь не удалось. Уже с уверенностью можно сказать, что собственным производством Украина внутренний рынок не накормит. Урожай сахарной свеклы составил немногим более 10 млн. тонн, произвести удастся около 1,37 млн. тонн сахара. Причин сложившейся ситуации много, и говорилось об этом не один десяток раз, поэтому повторяться, вряд ли, имеет смысл. Отрасль буквально кричала о своих проблемах два года с нулевой при этом реакцией правительства. Не будучи услышанной, она отреагировала по-своему. Аграрии сократили посевные площади под сахарной свеклой почти втрое – до 300 тыс. га, отсюда и «рекордные» урожаи, и «впечатляющие» объемы производства…

Но специалисты успокаивают - огромного дефицита на рынке не будет, мол, его емкость, которая ранее оценивалась в 2-2,2 млн. тонн, в последнее время сузилась по ряду причин. Одна из них - кризис, из-за которого промышленность «потребляет» меньше, вторая – сокращение населения Украины, нормы рассчитывались еще в те времена, когда нас было на пару-тройку миллионов больше. Правда, в оценке есть расхождения: от 1,6 млн. тонн по версии Национальной ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор» до чуть более 1,8 млн. тонн по версии Минагрополитики. Но дефицит все-таки будет.

По словам замминистра аграрной политики Ивана Демчака, для украинского рынка дефицит составит приблизительно 440 тыс. тонн сладкого продукта. Восполнить брешь надеются импортом сахара-сырца. По прогнозным расчетам Минагрополитики, импорт из Беларуси составит около 80 тыс. тонн, и чуть более 360 тыс. тонн завезут по квоте ВТО. Украинские компании уже заявили о готовности импортировать сахар. Но не стоит забывать, что дефицит не только у нас, он в глобальном масштабе, что вызвано в основном погодными условиями в основных странах-производителях тростникового сахара – Индии и Бразилии. Мировая «недостача» оценивается на сегодня в 8 млн. тонн. В итоге, при внутреннем дефиците и необходимости импорта цена сахара в Украине будет привязана к ценам на мировых площадках. Уже сейчас в магазинах этот продукт не найдешь дешевле 7 грн. за кг, а «продвинутые торгаши» реализуют его по 8,5 грн./кг и выше.

Участники рынка, эксперты и даже профильное министерство одобряют рост цен, поясняя, что ситуация, наконец, вышла на уровень безубыточности для заводов. Ведь прошлые несколько лет государство пыталось регулировать положение дел совсем не рыночными методами, не контролируя «на входе», т.е. стоимость энергоносителей и т.д., сбивало цену готовой продукции «на выходе».

По оценкам ассоциации «Укрцукор», такое «нерыночное регулирование» привело к убыткам отрасли в 2 млрд. грн. за последние 2 года. Теперь цены должна стать мотивацией к подъему отрасли.

По словам руководителя группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира Лапы, «к сожалению, для потребителей Украины оптимистических прогнозов мало, потому что сахар-сырец с поставкой в украинский порт стоит уже 600 долл. за тонну. Сейчас речь идет о том, что импортированный сахар не может продаваться по цене ниже 7-7,5 грн. за кг, соответственно, и потенциал розничных цен повышается. В начале календарного года цена может составить 9-10 грн. за кг в рознице».

«Мы считаем, что в условиях дефицита свекловичного сахара, цена на него на внутреннем рынке Украины не должна значительно превышать себестоимость сахара, произведенного из сырца, ввезенного по льготной квоте», - отметил генеральный директор одного из крупнейших производителей сахара в Украине агропромхолдинга «Астарта-Киев» Виктор Иванчик.

Прогнозировать же цену на конец маркетингового года никто не берется – очень много неизвестных составляющих. Хотя, по словам экспертом, пик может придтись на февраль-март, а после уборки сахарного тростника в южном полушарии ситуация может более-менее стабилизироваться.

В сложившейся ситуации украинский свекловичный сахар становится конкурентоспособным на внешних рынках и может потягаться с тростниковым. Высокие цены на сладкий продукт создают беспрецедентные возможности. Но участники рынка сомневаются, что аграрии смогут оперативно отреагировать на этот тренд. «Маловероятно, что в следующем году ситуация кардинально изменится, даже несмотря на привлекательные цены на сахар на внутреннем и мировом рынках. Свекла – очень капиталоёмкая культура. Для ее производства необходимо осенью подготовить грунт, внести соответствующие удобрения, нужна специальная техника. А в этом году очень мало фермерских хозяйств имели достаточно средств для того, чтобы провести соответствующие подготовительные работы. Возможно, если бы были выплачены обещанные правительством дотации в размере 750 грн. за га., это могло бы как-то повлиять на ситуацию, но, увы, чудо не случилось», - отмечает В.Иванчик.

Выходит, аграрии потеряли надежду на государственную поддержку, а завоевать их доверие будет не просто, как и заставить сеять нерентабельную свеклу вместо прибыльных культур.

Однако Министерство агрополитики все же планирует, что в 2010 г. аграрии увеличат площади под свеклой до 450 тыс. га, чего будет достаточно для производства 2,5 млн. тонн сахара. Так сказать, и своих накормить, и соседям подсобить. Но сможет ли Украина использовать этот шанс для завоевания внешних рынков?

В.Иванчик констатирует: «Сейчас, когда каждый день цены на сырец на Нью-йоркской бирже устанавливают исторические рекорды, ситуация изменилась. Теперь только от наших дипломатов, чиновников, которые отстаивают экономические интересы страны, например, ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС, зависит, сможет ли наша сахарная отрасль воспользоваться благоприятной конъюнктурой на мировых рынках. Ведь производимый в Украине сахар соответствует всем европейским требованиям к качеству. К сожалению, процесс идет совершенно в обратном направлении: у нас не только не стимулируют экспорт, а наоборот, пытаются административными и бюрократическими методами его остановить».

Лилия Коваль (УНИАН)