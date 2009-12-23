«Укргаздобыча» продолжит реализацию нефтепродуктов аграриям

Кабинет министров Украины поручил «Укргаздобыче» продолжит реализацию нефтепродуктов аграриям по льготным ценам на период с 1 января по 1 июня 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

Он уточнил, что согласно принятому решению, «Укргаздобыча» ежемесячно будет отгружать аграриям 11 тыс. тонн дизтоплива по цене 4,9 тыс. грн. за тонну, а также 17 тыс. тонн бензина А-80 по цене 5,9 тыс. грн. за тонну.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим распоряжением обязал дочернюю компанию "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить отпуск 52 тыс. тонн дизельного топлива и 68 тыс. тонн бензина по цене с учетом НДС, соответственно, не выше 4200 грн. за тонну и 4000 грн. за тонну для обеспечения сельхозпроизводителей нефтепродуктами для проведения весенне-полевых работ в 2009 году.

В июне т.г. правительство продлило на три месяца (до сентября) механизм закупки сельхозпредприятиями нефтепродуктов для проведения работ по уборке урожая.