Кабмин будет рекомендовать НКРЭ продлить льгот на газ

Кабинет министров Украины будет рекомендовать Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) продлить действие льготных цен на газ для производителей азотных удобрений в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

«Будем рекомендовать НКРЭ, чтобы они приняли решение об установлении приемлемых цен. По нашим расчетам, нужно продлить действие тех цен, которые сегодня есть», - сказал министр.

При этом он не смог уточнить, на какой период предполагается продлить действие льготной предельной цены для химпредприятий.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2009 года НКРЭ приняла решение о снижении уровня предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тысячу кубометров.

Уровень предельной цены для предприятий химпрома понижен в связи с рекомендациями правительства и с учетом существенного ухудшения финансового положения отечественных предприятий химической отрасли.

По такой цене газ получают шесть предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днепроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» и ОАО «Ривнеазот».