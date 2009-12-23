В Донецкой обл. площади под озимые увеличены на 10%

В Донецкой области под урожай 2010 года по всем категориям хозяйств (по состоянию 01.12.2009) посеяно озимых культур на зерно и зеленый корм на площади 469,3 тыс. га, что на 10% больше, по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в том числе, посеяны озимые культуры на зерно – 454,7 тыс. га (на 9,9% больше, чем в 2008 году), озимый рапс на зерно – 6 тыс. га (на 46,3% больше).

Отмечается, что на 18 декабря т.г. из общей посевной площади озимых культур на зерно в хорошем состоянии находили 40% посевов (181,9 тыс. га), в удовлетворительном состоянии - 60% (272,8 тыс. га).

Кроме того, под урожай 2010 года в регионе по всем категориям хозяйства вспаханы на зябь 995,1 тыс. га (100% плана).