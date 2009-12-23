В Донецкой области поголовье КРС сократилось

В Агропромышленном комплексе Донецкой области за 11 месяцев текущего года поголовье крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств сократилось на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 157 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на информацию управления агропромышленного развития.

Согласно сообщению, численность поголовья коров на 1 декабря составила 74,9 тыс. гол., что на 6% меньше, чем в прошлом году, свиней – 470,5 тыс. гол. (на 19% больше), овец и коз – 85,6 тыс. гол. (на 8% больше), птицы всех видов – 14 млн. 711,7 тыс. гол. (на 10% больше).

В то же время, в сельскохозяйственных предприятиях поголовье коров на отчетную дату составило 33,3 тыс. гол., что на 4% меньше прошлогоднего показателя, свиней – 369,2 тыс. гол. (на 24% больше); овец и коз – 27 тыс. гол. (на 3% меньше); птицы всех видов – 7 млн. 979,9 тыс. гол. (на 14% больше).

За 11 месяцев т.г. всеми категориями хозяйств Донецкой области было реализовано на забой скота и птицы в живом весе 121,4 тыс. тонн, произведено 340 тыс. тонн молока, 1 млрд. 461,2 млн. штук яиц и 150 тонн шерсти.

Доля сельхозпредприятий в общем объеме производства в области составляет: в реализации на забой скота и птицы - 60%, в валовом производстве молока - 38%, в производстве яиц - 67%, шерсти - 57%.