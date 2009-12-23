Общественность призывает КМУ остановить вырубку лесов

Общественность призывает правительство остановить незаконную вырубку лесов Киевской области.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН руководитель Киевской областной общественной организации «Лесник» Сергей ВАСИЛЬКОВ.

Он сообщил, что в с. Лесники (Киевская обл.) уже ведется вырубка леса первой категории, при этом подчеркнул, что никаких законных оснований на ее проведение нет – документы на вырубку подписаны без указания должностей и фамилий «неизвестно кем».

С.ВАСИЛЬКОВ сказал, что в 2007 г. на сессии Лесниковского сельского совета было принято решение о необходимости создания заказника «Чернечий лес», однако это не было сделано, и теперь на территории леса проводится вырубка деревьев. По информации главы общественной организации, на освобожденной площади планируется строить коттеджи.

С.ВАСИЛЬКОВ сообщил, что общественность обращалась в правоохранительные органы, к народным депутатам, Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой разобраться в ситуации и остановить вырубку леса, однако до сих пор никакие меры не приняты. При этом, по мнению руководителя КООО «Лесник», председатель Лесниковского сельского совета превысила свои полномочия, отдав территорию леса под застройку.

С.ВАСИЛЬКОВ сообщил, что общественная организация намерена обратиться в суд, «чтобы судебная власть дала свою оценку» происходящему.

Он добавил, что согласно нормам, площадь посадок леса возле мегаполисов должна составлять 22% площади самого мегаполиса, а возле Киева на сегодняшний день площадь леса - менее 7%. При этом леса Киевской области продолжают вырубать.