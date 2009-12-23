В Житомирской обл. из 6 сахзаводов работают только два

В Житомирской области из 6 сахарных заводов работают только два, что, по оценке руководства облгосадминистрации, свидетельствует о "крахе в отрасли производства сахара и сахарной свеклы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил зампредседателя Житомирской ОГА по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН на итоговом совещании.

«Эти заводы не работают с договорами, не авансируют хозяйства ни семенами, ни средствами защиты растений, до самого начала сезона уборки урожая не сообщают, по какой цене будут покупать свеклу и не озвучивают условий ее переработки", - сказал Н.ДЕЙСАН.

«Ситуация в этой сфере при высоких затратах на выращивание, низких закупочных ценах на сырье и отпускных ценах на сахар при отсутствии ожидаемой частичной поддержки из Госбюджета в размере 750 грн. за посев одного гектара сахарной свеклы привела в этом году к уменьшению площадей посева этой культуры», - также сказал он и добавил, что большинство хозяйств, сеявших раньше сахарную свеклу, отказываются выращивать ее сегодня как убыточную продукцию.

"Ситуация требует срочного вмешательства государства для принятия в стране цивилизованных программ", - подчеркнул Н.ДЕЙСАН.

Справка УНИАН. В 2009 году сахарная свекла в Житомирской области собрана на площади 10,6 тыс. га. Собрано 197 тыс. т. свеклы при средней урожайности 186 ц/га. С начала года в регионе произведено 18,1 тыс. тонн сахара, что на 37% больше аналогичного прошлогоднего показателя.