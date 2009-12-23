Аграрии Житомирщины планируют получить до 100 млн. грн.

До конца года сельхозпроизводители Житомирской области планируют получить до 100 млн. грн. чистой прибыли при уровне рентабельности производства 8,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании по итогам работы АПК региона сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ДЕЙСАН.

По его словам, около 200 агроформирований, или 55%, заканчивают год с прибылью.

Н. ДЕЙСАН отметил, что согласно прогнозам Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА, наиболее прибыльно сработали хозяйства Попельнянского района, которые в этом году получат прибыль в сумме 36,3 млн. грн., а также Новоград-Волынского (11,1 млн. грн.) и Радомышльского районов (6 млн. грн.).

Замгубернатора подчеркнул, что в целом по Житомирской области прибыльность растениеводства региона в 2009 году прогнозируется в пределах 80 млн. грн. при уровне рентабельности производства этой сельхозпродукции 19,1%, а животноводства - около 8 млн. грн. при средней рентабельности 3,5%.

"Названные цифры значительно превышают аналогичные прошлогодние", - сказал Н.ДЕЙСАН.