В Кировоградской обл. производство в перерабатывающей промышленности упало

В Кировоградской области за 11 месяцев текущего года объемы производства в перерабатывающей промышленности уменьшились на 31,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

При этом, на предприятиях, выпускающих продукты питания, напитки, табачные изделия выпуск продукции увеличился на 1,3%.

На предприятиях по изготовлению подсолнечного масла и жиров прирост производства составил 43,2%, напитков – 12,8%. В то же время, сократили производство предприятия молочной промышленности – на 43,5%, мясной – на 22,9%, бакалейной – на 6%.

В целом, увеличился выпуск подсолнечного масла – на 80,4 тыс. тонн (42,6%), водки, других крепких спиртных напитков – на 76,1 тыс. дал (на 36,1%), круп – на 4,2 тыс. тонн (на 26,5%), кондитерских изделий, включая белый шоколад без какао – на 0,7 тыс. тонн (на 17,8%), пряников, печенья, вафель – 0,3 тыс. тонн (на 11,6%). Уменьшился выпуск сдобных изделий на 0,3 тыс. т, жирных сыров – на 1,6 тыс. т, телятины и говядины – на 1,7 тыс. т, хлебобулочных изделий – на 2,3 тыс. т, свинины – на 3,2 тыс. т, муки – на 15,1 тыс. т.